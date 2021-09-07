Арахамия о ДТП с участием Трухина: Нам известно почти то же, что мы читаем в новостях

“Нам так же непонятно, как и вам [был ли Трухин за рулем автомобиля]. Нам известно почти то же самое, что мы читаем в новостях. Сам господин Трухин, у него есть сейчас одно дело, большое, с семьей связанное, он не дает никаких комментариев, даже внутренних. Он занят этим делом. Что касается его вероятного участия в ДТП: потенциально есть свидетели, которые говорят, что это он был [за рулем], другие – что не был. Поэтому, учитывая такие свидетельства, дело было передано из МВД в ГБР”, – сказал Арахамия.

Нардеп заявил, что Госбюро расследований сейчас ищет всех свидетелей аварии и проводит экспертизы.

“Они запросили камеры, видеорегистраторы, анализ ДНК и так далее. То есть когда будут эти экспертизы, тогда мы вместе с вами сможем увидеть что случилось, кто там виноват. Потому что сейчас любая наша реакция может быть воспринята или как попытка защищать господина Трухина, или попытка наоборот нападать, какой прессинг на следствие. Мы не хотим никакого влияния на следственный процесс, пусть это будет полностью объективное расследование”, – добавил Арахамия.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля.

В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала “Радіо Свобода” пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, “учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины”.

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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