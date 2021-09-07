 

Инфекционист рассказал о реальной угрозе появления гибридной инфекции COVID-19 и гриппа

07.09.2021, 10:18, Разное
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Врач-инфекционист Андрей Поздняков пояснил о возможных мутациях коронавируса. Доктор уверен, что угроза появления гибридной инфекции COVID-19 и гриппа вполне реальна.
В связи с приближением сезона инфекционных заболеваний и на фоне пандемии коронавируса гражданам РФ стоит более ответственно отнестись к собственному здоровью. Андрей Поздняков – главный врач КДЛ «Инвитро-Сибирь», пояснил о новой угрозе для населения, которая несет особую опасность в связи с эпидемиологической обстановкой в мире. Дело в том, что приближается сезон гриппа, способного мутировать вместе с COVID-19. В тандеме данные заболевания несут намного больше угрозы для организма, поскольку нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличится в разы, если человек одновременно заболеет коронавирусом и гриппом. Не исключено и появление гибридной инфекции, которая является более опасной для человека. Не стоит забывать, что наличие одного заболевания значительно повышает шансы на заражение вторым, поэтому в данный период стоит более скрупулёзно отнестись к собственному здоровью.

В зоне повышенного риска перебывают не вакцинированные лица, пожилые люди и дети. Стоит отметить, что даже вакцинация от гриппа значительно повышает сопротивляемость иммунной системы перед коронавирусом, поэтому для избегания проблем со здоровьем необходимо проконсультироваться с врачом. Эксперт даст рекомендации по предотвращению заболевания, а также в случае необходимости назначит оптимальное лечение. При наличии первых симптомов болезни следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи. Не стоит заниматься самолечением, поскольку это может только усугубить ситуацию.

Источник: 1prime.ru



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