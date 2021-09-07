 

Задержанные за подрыв газопровода в Крыму дали признательные показания

07.09.2021, 10:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗадержанные по подозрению в совершении диверсии на газопроводе в Крыму дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода.

Как передает РИА «Новости», арестованные Асан и Азиз Ахтемовы дали признательные показания. ЦОС ФСБ опубликовал видео, на котором они рассказывают, как готовили и осуществляли подрыв трубопровода.

«Мы пошли вдвоем к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 см, взрывное устройство было на уровне земли. Мы его присыпали землей и уехали», – рассказал один из задержанных, передает ТАСС.

По его словам, оно должно было сработать в течение четырех-пяти часов. В полдень мужчине позвонил заказчик по имени Саид и сказал, что все сработало.

Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины.

4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.

Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.



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