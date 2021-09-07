Талибы закрасили уличные фрески в Кабуле

Руководство радикального афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ) приняло решение закрасить многочисленные уличные фрески и граффити, которые украшали стены Кабула, и заменить их флагами талибов или религиозными лозунгами, сообщил один из лидеров кабульских уличных художников Омаид Шарифи, в настоящее время покинувший Афганистан.

Он рассказал, что афганские художники, объединенные в арт-группу ArtLords («АртЛордс») потратили около семи лет, чтобы украсить стены в афганской столице яркими граффити и настенными фресками, всего же этот коллектив художников этот создал более 2200 фресок по всей стране с 2014 года. Однако теперь талибы повсеместно закрашивают их белой краской.

«Мне приходит в голову образ, когда город покрывают каффаном (традиционным саваном)», – передает ТАСС слова Шарифи.

Художник, который в настоящее время находится в лагере афганских беженцев в ОАЭ, рассказал, что он стал соучредителем ArtLords в 2014 году. Художники нередко рисовали на стенах социальные картины и карикатуры на влиятельных афганских лиц. Радикалы даже объявили их «неверными». Шарифи напоминает, что при первой власти талибов в Афганистане (1996 – 2001 гг.) изображения живых существ были строго запрещены, также уничтожались телевизоры и видеомагнитофоны.

Ранее талибы объявили о готовности провозгласить исламское правительство Афганистана.