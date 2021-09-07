 

Талибы закрасили уличные фрески в Кабуле

07.09.2021, 10:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРуководство радикального афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ) приняло решение закрасить многочисленные уличные фрески и граффити, которые украшали стены Кабула, и заменить их флагами талибов или религиозными лозунгами, сообщил один из лидеров кабульских уличных художников Омаид Шарифи, в настоящее время покинувший Афганистан.

Он рассказал, что афганские художники, объединенные в арт-группу ArtLords («АртЛордс») потратили около семи лет, чтобы украсить стены в афганской столице яркими граффити и настенными фресками, всего же этот коллектив художников этот создал более 2200 фресок по всей стране с 2014 года. Однако теперь талибы повсеместно закрашивают их белой краской.

«Мне приходит в голову образ, когда город покрывают каффаном (традиционным саваном)», – передает ТАСС слова Шарифи.

Художник, который в настоящее время находится в лагере афганских беженцев в ОАЭ, рассказал, что он стал соучредителем ArtLords в 2014 году. Художники нередко рисовали на стенах социальные картины и карикатуры на влиятельных афганских лиц. Радикалы даже объявили их «неверными». Шарифи напоминает, что при первой власти талибов в Афганистане (1996 – 2001 гг.) изображения живых существ были строго запрещены, также уничтожались телевизоры и видеомагнитофоны.

Ранее талибы объявили о готовности провозгласить исламское правительство Афганистана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.01 / Трампа потребовали отстранить от должности президента США

01.06 / Министры обороны и иностранных дел стран НАТО перед саммитом Альянса обсудят ситуацию в Украине

09.02 / В ЛНР призвали ОБСЕ зафиксировать обстрел школы в Донбассе

28.08 / Компания Lexus обновила рамный внедорожник GX

19.09 / В РФ предложили ввести уголовную ответственность за мошенничество с продажей лекарств

09.03 / Бутусов: Попытки оправдаться лишь доказывают причастность Банковой к сокрытию правды о провале спецоперации по захвату “вагнеровцев”

28.07 / Филолог разоблачил миф о «татарском» мате в России

18.08 / В Украину заходит молдавский лоукостер, который будет летать из Киева в Кишинев

07.10 / “Везде с бокальчиком”. Победительницу “Холостяка 10” заподозрили в злоупотреблении алкоголем

30.08 / Президента Чехии Земана выписали из больницы после операции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика