 

Стартовал финальный этап проекта «Пензенская область – регион возможностей»

07.09.2021, 10:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Пензе состоялась церемония открытия финального этапа кадрового проекта «Пензенская область – регион возможностей».

В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, член Совета Федерации, член наблюдательного совета проекта Мария Львова-Белова, директор ГТРК «Пенза», зампредседателя наблюдательного совета проекта Оксана Чубарь и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

В своем выступлении Олег Мельниченко отметил высочайший уровень, который показали участники, получившие приглашение в финал и успешно прошедшие контрольное тестирование. «Ваши навыки и компетенции, ваша мотивация к труду и видение развития Пензенской области уже получили очень высокую оценку. Каждый из вас сегодня уже может считать себя победителем. Потому что вы не просто хорошо поработали, не просто вложили свои силы и энергию в собственное развитие, но еще и оказались в этом лучше многих других претендентов», – подчеркнул он.

«Впереди у нас самое интересное и самое важное – финальный этап, в котором, работая в команде, вам предстоит соревноваться между собой. Это очень сложная и нетривиальная задача. От вас потребуется все ваше мастерство и все ваши лучшие качества, чтобы оказаться в числе победителей. Я могу только приветствовать эту состязательность при одном ключевом условии – командная работа и человеческие отношения всегда стоят выше конкуренции. Не забывайте, что сегодня вы соревнуетесь, но уже завтра можете оказаться в одной команде, бок о бок работать на развитие области. Поэтому так важно укреплять партнерские связи и профессиональную солидарность», – добавил Мельниченко. 

Региональный кадровый проект «Пензенская область – регион возможностей» стартовал 23 июня. Проект реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской области. Организатором выступает правительство Пензенской области при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». По итогам регистрационного этапа число участников проекта составило 4 402 человека, приглашение в финал получили 222 участника, победители будут названы 9 сентября.



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