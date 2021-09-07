Святой Тит последний гриб растит: традиции и приметы 7 сентября, Тит Листопадник

7 сентября христианская церковь отмечает память святого Тита, родившегося в I веке в Греции, который был апостолом от семидесяти. Он являлся епископом в Гортине, имел дар чудотворения. В народе этот праздник называют Тит Листопадник. Есть у него и другие наименования, например, Тит Грибник, Замолотки, Гриборост. В этот день было принято ходить за грибами и готовить из них разнообразные блюда.

Епископ на Крите

Святой Тит, апостол от семидесяти, принадлежал к ученикам апостола Павла и стал первым из епископов на Крите. Родился он в семье язычников, но позже уверовал в Иисуса Христа. Тит проповедовал христианство во время путешествий вместе с Павлом по Греции, обращая в свою веру местные церкви.

В дальнейшем Павел сделал его епископом. Предание гласит, что в этой должности он оставался до самой кончины в глубокой старости, в 107 году. Перед этим он посетил Павла, когда тот находился в Риме, в заключении. Тит управлял паствой с присущей ему мудростью, обладал даром чудотворения.

Тит Грибник

В этот день утром женщины и дети, взяв котомки и лукошки, шли в лес по грибы. Эта дата – последняя, когда грибы годны для засолки. По этому поводу существует поговорка:

Тит последний гриб растит.

Детям рассказывали о лесовичке-боровичке, при встрече с которым следовало проявить уважение, отвесив ему поклон. Если урожай грибов был обильным, он являлся предвестником долгих холодов.

В то же время мужчины продолжали заниматься обмолотом зерна и сеяньем озимых. Крестьяне говорили:

Грибы грибами, а молотьба за плечами.

В садах заканчивался сбор груш и начинался сбор рябины, которую нужно было заготовить до первых заморозков, иначе она теряла целебные свойства.

Грибные ужины

Вечером было было принято ставить на стол множество блюд из свежих грибов – это суп, грибные закуски, пироги с начинкой из грибов. В народе ходили поговорки, связанные с этим лесным продуктом.

Не смейся горох, не лучше грибов. Грибы пожарим, тебя оставим.Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами.На окошке грибы не растут.Кто раньше встает, тот грибов наберет, а сонливый да ленивый идут после за крапивой.Бояться волков – быть без грибков.Пошла бы кума за грибами, да навстречу медведь с зубами.

Приведем один из рецептов.

Грибы в горшочке

Этот несложный рецепт предполагает наличие следующих ингредиентов:

Шампиньоны – 500 г.Сметана – 400 г (можно заменить соевым соусом).Лук – 2 шт.Мука – 1 ст. ложка.Твердый сыр – 100 г.Зелень – 100 г.Соль – по вкусу.Перец – по вкусу.Масло растительное – 2 ст. ложки.

Это количество рассчитано на 4 порции.

Приготовление:

Лук и зелень тщательно промываем, чистим и режем.Ставим греться сковороду с растительным маслом и обжариваем на ней шампиньоны. Как только они начнут подрумяниваться, добавляем нарезанный лук.Сыр натираем на терке прямо в сковородку и тщательно все перемешиваем.Как только сыр начинает плавиться, добавляем в сковородку сметану и ложку муки. Опять все тщательно вымешиваем, чтобы не осталось комочков от муки. Солим и перчим.Когда смесь подогреется, распределяем ее по горшочкам и включаем духовку, чтобы нагрелась.Нарубленной зеленью присыпаем сверху содержимое каждого горшочка, и, как только духовка достаточно прогреется, отправляем туда горшочки под крышкой.Держим не более 15 минут.

Это блюдо подают отдельно или как гарнир к каше или картофелю.

Приметы на Тита Листопадника

7 сентября – начало листопада. Если замечали падение листьев “лицевой” стороной вниз, стоило ждать скорого наступления холодов и суровой зимы. В противном случае тепло будет держаться долго.

Считалось, что на Тита Листопадника хорошо совершать поездки и делать покупки. А плохой приметой было строить дом, так как здание не будет прочным и может вскоре разрушиться.

Не стоит 7 сентября заниматься проведением магических обрядов, если идет дождь. Иначе вода смоет всю их силу. Для здоровья и бодрости утром следовало умываться водой, где ночью находилось серебро, а также отправиться в баню.

Среди народных приме на Тита есть и такие:

Посадка птиц на землю предвещает теплую и ясную погоду в ближайшие дни.Если птицы земле предпочитают крыши, жди ненастья.В ночь на Листопадника идет дождь, можно ожидать сухой осени.Дождь пошел после обеда, значит, он затянется надолго.Деревья трещат и щелкают, погода будет сухая.Частое, хриплое и отрывистое карканье ворон – к дождю.У ковша в созвездии Большой Медведицы ручка смотрит вверх – будут заморозки.Родившийся в этот день человек проживет счастливую жизнь.