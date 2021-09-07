Лучше макси и как минимум миди: как создавать наряды в офис с трендовыми платьями осени

Платья давно стали универсальным элементом дамского гардероба. Их можно надевать не только во время отпуска посреди летней жары. Наряды с платьями стали частью многослойных повседневных образов, предназначенных для прогулок и даже для работы.

Длина макси необычайна комфорта. Она обеспечивает свободу перемещения и оставляет чувство защищенности. Хотите разнообразить скучные офисные луки? Тогда не убирайте до следующего лета свои любимые длинные платья с цветочным принтом.

В сочетании с ботинками на грубой подошве

Одно из самых актуальных осенних сочетаний – это струящееся макси-платье с рюшами и ботинки на грубой подошве. Посреди летней жары невозможно позволить себе этот тандем. Однако с приходом сентября все меняется. Дополнить образ можно черной микросумкой, изящным золотым ожерельем и солнцезащитными очками.

Широкий пояс

Ваше любимое многоярусное кантри-платье тоже может стать частью сентябрьского офисного лука. Просто наденьте поверх него широкий черный пояс, а ноги облачите в кроссовки. С помощью трендового акцента ваша фигура обретет больше изящности.

С водолазкой или рубашкой-оверсайз

Макси-платья на бретелях тоже можно сделать частью офисных образов. Для этого надевайте под низ изделия водолазку или лонгслив. Выходит потрясающе стильный многослойный образ.

Можно пойти другим путем, надевая поверх платья однотонную рубашку оверсайз. Сочетайте между собой пастельные оттенки, и вы не промахнетесь. К этому невероятному образу идеально подходят черные оксфорды.

Джинсовое платье

Платье-рубашку из денима легче всего вписать в офисный гардероб. Хотя бы из-за строгости линий, универсального цвета и отсутствия принта. Дополните джинсовое миди-платье блейзером свободного кроя или кожаным пиджаком. А вот кроссовки для офисного лука из денима не подойдут. Отыщите более формальный вариант обуви.

Черное макси-платье

Длинное черное платье с разрезом – еще один беспроигрышный вариант для офиса. Платье на бретелях потрясающе смотрится в тандеме с удлиненным кардиганом контрастной расцветки. Если вы отправляетесь на деловую встречу, тогда добавьте к аутфиту лодочки или босоножки на высоком каблуке.

С пиджаком

Нет никаких сомнений в том, что длинное платье с цветочным принтом может идеально сочетаться с блейзером. Формальный верх выдержит все: и романтичный принт, и белые кеды. Следите за тем, чтобы оттенки платья и пиджака сочетались.

Трикотаж

Трикотажное платье на пуговицах с длинным рукавом выглядит более формально в сравнении с кантри-платьями. Такое изделие можно смело надевать в офис без всяких дополнений.

Закрытое платье

Асимметричное миди-платье с длинным рукавом и высокой горловиной тоже смотрится вполне официально. Останется дополнить наряд брутальным ремнем и ботильонами, и можно смело отправляться в офис.

С сапогами

Любое цветочное платье будет выглядеть более формально, если вы наденете к нему высокие сапоги. Добавьте к образу кожаную куртку, и тогда офисный лук трансформируется в образ для прогулки.