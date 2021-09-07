В Мексике произошла перестрелка между полицей и преступниками, четверо человек погибли

Инцидент случился на шоссе Питикито-Алтар рано утром 6 сентября. Полицейские патрулировали главную улицу города и шоссе, когда по ним открыли огонь.

Правоохранители открыли огонь в ответ. В результате четверо нападавших были убиты, двое полицейских получили ранения.

Местные власти призвали граждан быть осторожными, так как в этом районе действует опасная преступная группировка. Члены банды здесь ранее уже отнимали авто у жителей, а также поджигали машины.

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