 

28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью

07.09.2021, 9:50, Новости дня
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На фото родители позируют с ребенком в палате. В публикации певица отметила, что сын родился 4 сентября. 

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Публикация от Cardi B (@iamcardib)

Контекст:

Cardi B и Offset поженились в сентябре 2017 года. У пары есть дочь Калче Киари Сэфас (2018). В конце 2018 года супруги объявили о расставании, но спустя время помирились.

28 июня 2021 года певица сообщила о второй беременности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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