28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью
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На фото родители позируют с ребенком в палате. В публикации певица отметила, что сын родился 4 сентября.
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Контекст:
Cardi B и Offset поженились в сентябре 2017 года. У пары есть дочь Калче Киари Сэфас (2018). В конце 2018 года супруги объявили о расставании, но спустя время помирились.
28 июня 2021 года певица сообщила о второй беременности.
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