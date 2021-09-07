 

Украина хочет создать зону свободной торговли с США – Кулеба

07.09.2021, 9:50, Новости дня
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“У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, – это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и желательно их зарабатывать благодаря сильной экономике, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону”, – сказал глава МИД. 

Об этом Кулеба рассказал в контексте беседы о комиссии стратегического партнерства между США и Украиной. Министр отметил, что в рамках работы комиссии поднимался вопрос безвизового режима между Украиной и США, но инициатива “не нашла дальнейшего развития”.

Контекст:

Украина заключила соглашения о ЗСТ с Евросоюзом, Израилем и Великобританией, ведет переговоры с Турцией и, как сообщали в правительстве, готовит соглашения о ЗСТ еще с тремя странами. 

Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству в 2009 году. 22 июля 2009 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко и Джо Байден, бывший тогда вице-президентом США, провели рабочий завтрак. На нем, как сообщала пресс-служба украинского президента, “была достигнута договоренность о создании украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству”.

После этого состоялось еще несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го тогдашние главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.

В совместном заявлении комиссии от 16 ноября 2018 года говорилось, в частности, что США и Украина “подчеркнули важность продолжения координации усилий, направленных на прекращение реализации строительства российских трубопроводов, которые навредят экономической и стратегической стабильности Украины, таких как “Северный поток – 2” и вторая линия “Турецкого потока”.

По итогам визита Зеленского в Вашингтон США и Украина решили активизировать работу комиссии. Ближайшее заседание КСП состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, “чтобы отметить повышенный статус партнерства”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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