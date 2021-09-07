“Наркоз с трубкой в горле”. Перенесшая операцию жена Остапчука Горняк показала фото из больницы
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Она опубликовала снимки из больничной палаты.
“У меня была запланированная операция”, – рассказала она. Причину, по которой пришлось обратиться к медикам, Горняк не назвала.
Она также добавила, что все прошло хорошо.
Фото: kristygor / Instagram
“Нет ничего важнее здоровья. В этот раз я переживала за наркоз, тем более, когда услышала, что с трубкой в горле. А потом поняла, что он безопасный, и доверилась полностью”, – призналась она.
Фото: kristygor / Instagram
Контекст:
Остапчук женился на Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.
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