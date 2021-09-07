Бренд Mercedes-Benz представил новый универсал C-Class в Мюнхене

Немецкая компания Mercedes-Benz официально представила в Мюнхене обновленную версию универсала C-Class 2022 модельного года.

Предложенная новинка выполнена в модификации All-Terrain. Автомобиль отличается увеличенным клиренсом, который позволяет преодолеть сложные участки пути. Кроме того, все показанные на автовыставке автомобили оказать электрическими. Премьера универсала All-Terrain состоялась в прошлом месяце, однако теперь публике показана глобальная версия автомобиля.

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый дизельный агрегат. Достоинством универсала All-Terrain указали систему полного привода. Кроме того, автомобиль оснащается двумя режимами езды.