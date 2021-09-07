 

Бренд Mercedes-Benz представил новый универсал C-Class в Мюнхене

07.09.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

 Немецкая компания Mercedes-Benz официально представила в Мюнхене обновленную версию универсала C-Class 2022 модельного года.

Предложенная новинка выполнена в модификации All-Terrain. Автомобиль отличается увеличенным клиренсом, который позволяет преодолеть сложные участки пути. Кроме того, все показанные на автовыставке автомобили оказать электрическими. Премьера универсала All-Terrain состоялась в прошлом месяце, однако теперь публике показана глобальная версия автомобиля.

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый дизельный агрегат. Достоинством универсала All-Terrain указали систему полного привода. Кроме того, автомобиль оснащается двумя режимами езды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Разумков рассказал, когда в Украине собираются провести референдум

05.08 / Обозреватель NYT возложил вину за тяжёлое финансовое положение американцев на республиканцев и Трампа

22.05 / В Японии захотели помешать РФ «приватизировать» Севморпуть

13.01 / Эпидемиолог оценил распространение «британского» штамма COVID-19 в России

22.10 / В Тамбовской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых

16.08 / Запланирована встреча посла РФ в Кабуле с представителем талибов

29.08 / Путин наградил орденами Александра Невского музыканта Расторгуева и художника Шварцмана

07.08 / Количество пострадавших от отравления в поезде детей выросло до 56

03.02 / “Ужасный день из ада”. О’Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне

13.07 / В ГИБДД назвали самое опасное по ДТП время

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика