В РФ с начала 2021 года выросли продажи Ford Transit

В РФ увеличились продажи автомобилей линейки Ford Transit с начала текущего года.

Всего за период с января по август текущего года реализовали свыше 12 тысяч машин, что соответствует приросту на 66%. Кроме того, серийное производство коммерческой линейки Ford Transit налажено на отечественном заводе в Елабуге. На отечественном рынке предложены три модификации автомобиля, которые имеют конструкционные особенности.

В свою очередь, автомобиль имеет разные варианты высоты кузова и размеры колесной базы. Эксперты предполагают, что новинка в дальнейшем снова получит очередное увеличение спроса на данную модель на отечественном рынке.