Врач-эндокринолог посоветовал есть кукурузу для улучшения работы кишечника

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова пояснила о полезных свойствах кукурузы. Эксперт посоветовала есть данный продукт, поскольку он улучшает работу кишечника.

Современный образ жизни создает новые проблемы для здоровья, поэтому важно следить за своим рационом. Все же некоторые продукты больше подходят для улучшения работы организма, например, кукуруза. По мнению Татьяны Бочаровой, данный овощ значительно улучшает работу кишечника. Врач-эндокринолог утверждает, что в день взрослому человеку можно употреблять до 200 грамм продукта, а ребенку в два раза меньше. Однако кукуруза в больших количествах может привести к вздутию живота, поэтому не стоит переусердствовать.

В данном овоще содержится много витаминов A, B, E и C. Продукт улучшает состояние кожи, повышает иммунитет человека и стабилизирует метаболизм, положительно влияя на работу кишечника. В кукурузе также имеется витамин B3, который хорошо сказывается на сердечно-сосудистой системе, улучшая циркуляцию крови и понижая артериальное давление. Каратиноид – антиоксидант, замедляющий процессы старения и воспаления клеток, также имеется в кукурузе. Все же врач отметил, что речь идет лишь об отварном продукте. Поп-корн или консервированная кукуруза принесут куда меньше пользы из-за наличия солей и других вредных химических элементов и консервантов, поэтому следует отдать предпочтение только отваренному продукту.

Источник: rsport.ria.ru