Учёные назвали три напитка для профилактики тромбоза

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07.09.2021, 9:24, Разное
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Учёные назвали три напитка для профилактики возникновения тромбоза сосудов. Добавив их в ежедневный рацион, можно не только защитить вены и кардио-систему, но и оздоровить организм в целом.
Многие люди страдают от проблем с сердцем и сосудами, согласно статистике медучреждений, это самые распространенные заболевания. Часто они сопровождаются варикозом и тромбозом вен. Защититься от них, как оказалось, можно не только медицинскими препаратами. Итальянские исследователи рекомендуют обогатить рацион соком граната. Содержащиеся в нем природные вещества способны разжижать кровь, благодаря чему сок препятствует образованию тромбов. Также напиток не позволяет крови свертываться, а сосудам сужаться. Кроме того, регулярное употребление гранатового сока разглаживает кожу и препятствует действию разрушающих хрящевые ткани ферментов.

Не менее полезен чай из липового цвета, содержащий множество антиоксидантов. Нигерийские исследователи установили, что он хорошо предотвращает инфаркт и ишемию. Не менее важно его воздействие на желудочно-кишечный тракт. Ещё одним преимуществом напитка является его успокоительное воздействие, чай снимает тревожность, а также укрепляет иммунитет.

Американские эксперты заверяют, что в профилактике тромбоза также хорошо помогает какао. Богатый полифенолами продукт препятствует образованию микрочастиц и тромбоцитов. Его эффект похож на действие аспирина, поэтому частое употребление напитка поможет не допустить наступления ишемической болезни сердца. А благодаря наличию в напитке множества минералов, в том числе, цинка, он служит качественной профилактикой нервных расстройств. Противоборствуя стрессам, какао поможет увеличить продолжительность жизни.

Источник: elabuga-rt.ru



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