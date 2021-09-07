Сначала горячим феном, затем при средней мощности: как сушить волосы, чтобы добиться максимального блеска

Фен помогает нам сэкономить время и быстро высушить волосы после мытья. Однако многие женщины допускают ошибки при использовании этого прибора. В результате пряди повреждаются, приобретая тусклый и безжизненный вид. Как сушить волосы, чтобы добиться максимального блеска? В статье мы приведем советы экспертов.

Горячий и холодный воздух

Многие специалисты не рекомендуют сушить влажные волосы горячим воздухом из фена. Это может повредить их. Когда пряди увлажнены, они становятся более уязвимыми и чувствительными к различным воздействиям. По этой же причине мокрые волосы не рекомендуется вытирать насухо полотенцем.

Но если сушить волосы холодным воздухом, то процедура займет очень много времени. Это особенно касается обладательниц длинных прядей. Так как же нужно высушивать шевелюру?

Сначала используйте горячий воздух

Эксперты советуют в начале сушки включать фен без насадок на полную мощность. Чтобы горячий воздух не повредил влажные пряди, держите прибор на некотором расстоянии от головы.

Перемещайте фен по кругу и не прикасайтесь им к волосам. Продолжайте процедуру, пока пряди не подсохнут примерно на 50 %.

Переключите прибор на среднюю мощность

Теперь переключите фен на среднюю мощность. Наденьте на него насадку в виде круглой щетки и сушите волосы, придавая им желаемую форму. Продолжайте процедуру, пока пряди полностью не высохнут.

Как направлять фен

Не делайте хаотичных движений, беспорядочно взмахивая феном. Иначе ваша шевелюра будет взъерошенной.

Перемещайте фен по направлению роста прядей, а не перпендикулярно. Каждый волосок состоит из чешуек. Если вы правильно перемещаете фен, то они закрываются, а ваши волосы становятся блестящими.

Начинайте сушить с корней. Кончики высыхают быстрее. Если вы начнете обработку феном с концов прядей, то они будут пересушенными.

Заключение

Избегайте ошибок при сушке волос феном. Осторожно используйте горячий воздух. Это поможет вам достичь максимального блеска шевелюры.