 

Платья, свитера и не только: одежда с вырезами особенно популярна этой осенью

07.09.2021, 9:06, Разное
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Осень 2021 года дарит нам новую тенденцию в ношении одежды, которую запустили звезды “Инстаграма”. Речь идет о вырезах в самых неожиданных зонах: в нижней части спины, на боках, в области плеч или солнечного сплетения. Трендовые макси-платья и костюмы свободного кроя не оставляют намека на женственность. Вот почему появились эти небольшие открытые участки тела. Сегодня мы познакомим вас с самыми привлекательными идеями.

Платья

Лучшим решением для теплых сентябрьских дней станет макси-платье с пышными рукавами и вырезом на спине. Дизайнеры предлагают нам не показывать слишком много кожи, в противном случае образ будет выглядеть несколько вульгарным. Выбирайте модели платьев из актуальных зеленых оттенков длиной ниже колена.

Ремень, расклешенная юбка и рукава-буфы сделают ваш силуэт более женственным. Изюминкой этого весьма закрытого платья станет небольшой вырез в нижней части спины, который можно еще несколько уменьшить с помощью пояса. Дополнить трендовую модель можно ботинками на грубой подошве, сумкой-конвертом и солнцезащитными очками.

Как видим, осенний тренд на вырезы стал более сдержанным. Из актуальных пропали платья с фигурными вырезами в тазобедренной зоне, однако остались однотонные изделия с пышными рукавами и с треугольными вырезами чуть выше талии.

Водолазки и свитера

Мода на завышенную линию талии привела за собой возвращение популярности кроп-топов. Осенью место топов с открытыми плечами традиционно занимают водолазки и свитера. С укороченными моделями водолазок мы уже познакомились весной.

Теперь нас ожидает новый сюрприз в виде соблазнительных вырезов, открывающих часть ключицы и плеча. Носить модную водолазку можно с очень широкими брюками в тон и обувью на высоком каблуке. Изюминкой в монохромном образе могут стать массивные золотые украшения.

Блузки

Блузы с длинными рукавами – еще один неотъемлемый элемент осеннего женского гардероба. Хотя бы потому, что большинство модниц после сезона отпусков возвращаются к работе в офисе.

Классические шелковые блузки с пышными рукавами и воротником-хомутом приобретают продольные разрезы с внешней части рукавов. Воротник, застегивающийся на маленькую пуговицу в задней части шеи, позволяет оставить небольшой вырез на спине.

Элегантные модели имеют пояса, которые можно завязывать бантом как спереди, так и сзади. Носить блузы с разрезами можно с черными расклешенными брюками и золотыми украшениями. Если же вы собираетесь отправиться на прогулку или неформальную встречу, можете поменять обычные черные брюки на кожаные.



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