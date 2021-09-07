МИД об аресте замглавы Меджилиса в Крыму: Оккупационные власти преследуют граждан Украины из-за поддержки Крымской платформы

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала в Twitter, комментируя арест заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других крымчан.

6 сентября подконтрольный оккупационной администрации Крыма “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.

“Оккупационные российские власти Крыма построили целую систему политически мотивированных преследований всех, кто проявляет несогласие с временной оккупацией Крыма. Преследование граждан Украины за их поддержку деятельности Крымской платформы стало еще одним поводом для фальсификации уголовных дел”, – написала она.

Джелялов посещал саммит Крымской платформы.

“Были публичные заявления “руководства” Крыма о преследовании участников Крымской платформы, но, несмотря на подобные заявления и угрозы, я вернулся домой. Несмотря на существующее положение дел, а именно мое уголовное дело, с которым я абсолютно не согласен, у меня нет ни малейшего желания покидать Крым и свой собственный дом”, – говорил он на заседании “суда” по избранию меры пресечения.

Окупаційна * влада Криму розбудувала цілу систему політично вмотивованих переслідувань всіх, хто проявляє незгоду з тимчасовою окупацією Криму. Переслідування громадян * за їх підтримку діяльності Кримської платформи стало ще одним приводом для фальсифікації кримінальних справ.2/2

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 6, 2021

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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