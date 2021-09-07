 

В Украине сделали почти 10 млн прививок от коронавируса

07.09.2021, 8:56, Новости дня
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37 380 человек получили первую дозу вакцины, а 96 542 получили вторую и завершили иммунизацию.

6 сентября прививки делали 882 мобильные бригады, также работали 2827 прививочных пунктов и 338 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 5 618 798 человек, из них получили одну дозу 5 618 796 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 9 923 423 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1941087332721029

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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