Языки народов России войдут в школьную программу

Министерство просвещения сообщило о внесении изменений в учебную программу образовательных учреждений, начиная с 2022 года. В рамках федеральной программы «Дружба народов» школьники будут изучать языки народов России. Тем самым, в ведомстве рассчитывают устранить диспропорцию в изучении языков в разных регионов страны.

«Как всем известно, Российская Федерация – самая многонациональная страна мира. У нас проживает более сотни народов. Сегодня сложилась ситуация, когда школьники национальных республик: Татарстана, Дагестана, Бурятии, изучают русский и свой родной язык. В то же время школьники, например, из Брянской или Костромской областей изучают только русский язык. Из этого следует, что учащиеся в зависимости от региона получают неравномерную нагрузку. Кроме того, познавая новые языки и культуру, можно улучшить коммуникативные навыки», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Изучение языков народов России школьники начнут с 5 класса и завершат в выпускном году. По окончании курса они сдадут Единый государственный экзамен по предмету. Каждое образовательное учреждение будет определять язык для изучения путём жеребьёвки или по желанию инициативной группы, состоящей из родителей учащихся.

«Уже более двадцати школ Москвы и Петербурга подали нам заявки на изучение армянского, азербайджанского, узбекского и киргизского языков. В Еврейской автономной области, Амурской области, Приморском и Хабаровском крае много заявок на изучение китайского языка. Мы приветствует такую инициативу и тягу к знаниям», – резюмировал министр просвещения.

Также в ведомстве рекомендовали учащимся при изучении языков одеваться в национальную одежду народов.

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