 

Volkswagen представил концепт электрокара ID. Life

07.09.2021, 8:40, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант Volkswagen представил электрический концепт ID.Life.

Данный автомобиль выпущен в виде хетчбэка, который исполнили в классическом стиле. Новая модель получила продвинутые технологии, включая наружные камеры вместо зеркал. Кроме того, на передней части установили светящуюся решетку радиатора.

Кроме того, новая модель концепта ID.Life оснащается электрическим агрегатом, который выдает 231 л.с. С такими параметрами разгон до сотни составляет около 6,9 секунд. Пока запас хода новой модели умалчивается до официальной презентации. Остальные подробности будут озвучены уже в скором времени. Дата выхода серийного исполнения хетчбэка.



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