Названы простые привычки для увеличения продолжительности жизни

Эксперты из Великобритании рассказали о простых привычках, соблюдение которых поможет увеличить продолжительность жизни. Соблюдая правила для питания и отдыха, можно улучшить состояние здоровья и прибавить дополнительные годы.

Как утверждают специалисты по здоровому образу жизни, мнение которых приводит издание Daily Express, важно соблюдать всего пять несложных привычек. В первую очередь, необходимо хорошо высыпаться. Для хорошего самочувствия время для сна должно составлять не менее семи-восьми часов в сутки. Согласно статистике, наиболее высокие показатели смертности у тех, кто уделяет ночному отдыху всего пять часов.

Не менее важным является ранний ужин, поскольку прием пищи в позднее время вызывает скачок уровня сахара в крови и увеличивает массу тела. Оздоровительный эффект на организм окажет интервальное голодание. Кроме того, снижение количества мясных продуктов питания также благотворно сказывается на организме. Вместо него уместнее употреблять больше растительной и необработанной пищи.

Также необходимо отказаться от курения, поскольку никотин, содержащийся в табачных изделиях, ухудшает общее состояние здоровья и нарушает работу ряда органов и систем. Главным же условием долгой жизни эксперты называют двигательную активность. Как пишет «Инфореактор», Не обязательно прибегать к изнуряющим тренировкам, достаточно уделять порядка получаса в сутки для лёгкой зарядки.