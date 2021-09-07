Пенсионерам объяснили, как поучить доплаты за родственников

Эксперт из НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис объяснил пенсионерам об их льготах. Лица пенсионного возраста могут получить доплаты за родственников сразу по нескольким государственным программам.

Чтобы поддержать пенсионеров, правительство РФ инициировало несколько льгот для лиц, которые требуют финансовой поддержки. В зависимости от обстоятельств житель РФ имеет право на доплату сразу по нескольким программам. В этот перечень входит начисление пенсии в связи с потерей кормильца, получение денежных средств по правопреемству или наследству в случае пропажи или смерти одного из членов семьи.

Кроме этого доплаты также можно получить за нетрудоспособных родственников, которые не в силе самостоятельно зарабатывать себе на проживание. Также пенсионеры, потерявшие члена семьи в результате боевых действий или при исполнении служебных обязанностей, могут получить доплату в размере 1752 рубля. Дополнительные выплаты предусмотрены и семьям ушедших из жизни Героев СССР и РФ, а также кавалеров ордена Славы. Евгений Биезбардис предоставил более подробную информацию интернет-изданию «Народные Новости».

Источник: nation-news.ru