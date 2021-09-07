КНДР решила провести военный парад

КНДР ведет подготовку к военному параду, который, вероятно, состоится в столице страны на этой неделе, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на собственные военные источники.

Парад, посвященный очередной годовщине основания государства, которая отмечается 9 сентября, с большой степенью вероятности состоится в четверг. Не исключено, что мероприятие пройдет поздним вечером или ночью, передает ТАСС.

Источники агентства Ренхап полагают, что на параде будет присутствовать лидер КНДР Ким Чен Ын, который в своей речи может озвучить некое послание Сеулу или Вашингтону.

На регулярном брифинге для журналистов представитель комитета начальников штабов ВС Республики Корея полковник Ким Юн Нак подчеркнул, что «разведслужбы Южной Кореи и США, а также военные двух стран всегда пристально следят за подготовкой Севера к крупным мероприятиям, в том числе к военным парадам».

В октябре прошлого года власти КНДР провели в столице крупный парад, в ходе которого продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету, баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ), а также другую продвинутую военную технику.

Ранее КНДР продемонстрировала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) нового типа «Хвасон-15» на военном параде в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины создания Корейской народной армии (КНА).