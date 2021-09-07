Технологию автоматизированного «конвейера» из беспилотников создали в России

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» разработало технологию создания автоматизированного «конвейера» из беспилотников, сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев.

«На форуме «Армия-2021» мы вместе с нашими партнерами продемонстрировали идеологию дронопортов и применение беспилотников в комплексной системе, где уже не требуется оператор. В беспилотное воздушное судно (БВС) загружается полетное задание и задачи, которые оно дальше выполняет полностью в автономном режиме, например, доставляя грузы по точкам или ведя круглосуточный мониторинг территории», – передает ТАСС слова Анцева.

Он пояснил, что автономность достигается за счет возможности беспилотника самостоятельно взлетать, приземляться, заряжаться и двигаться дальше по маршруту. «В группе БВС могут сменять друг друга. Например, пока одно заряжается, другое – совершает облет. И такой «конвейер» работает в полностью автоматическом режиме», – сказал он.

Исполнительный директор предприятия подчеркнул, что в данном случае на борту беспилотника необходим искусственный интеллект. «В случае обнаружения беспилотником угрозы безопасности полета на маршруте он самостоятельно оценивает угрозу: дальность, скорость и вероятность столкновения. При этом он учитывает все возможные запретные зоны по высотной и широтной программе. БВС самостоятельно принимает решение о корректировке маршрута, параллельно проводя фото- и видеофиксацию опасного объекта, а затем передает полученные материалы в наземный центр управления для учета в дальнейшей работе», – сказал он.

По словам Анцева, оснащенные магнитометрами беспилотники помогут в поисковой операции, которая будет проводиться в сентябре-октябре 2021 года.

«Есть группы поисковиков, которые обращаются к нам для выполнения подобных работ с помощью беспилотников. Как раз в сентябре-октябре мы будем участвовать в интересной поисковой операции. Детали пока раскрывать не буду», – сказал он.

Анцев пояснил, что при помощи магнитометра можно находить все, что касается магнитной аномалии, будь то утопленный корабль или снаряд. «И за рубежом, и в РФ магнитометры создавались для поиска подводных лодок. Эта технология отработана», – рассказал исполнительный директор предприятия.

Анцев отметил, что для «Радар ммс» это будет второй опыт применения технологии на беспилотном носителе при проведении поисковых работ. «Такие задачи нам интересны: по сути, мы применяем новый метод для поиска исторических ценностей. И в археологии тоже. С помощью магнитометра можно искать различные объекты: это и полезные ископаемые, и затерянная техника, и скрытые под грунтом архитектурные объекты. Это все позволяет экономить время и средства археологов, особенно в ходе длительных экспедиций», – сказал он.

Исполнительный директор предприятия рассказал также, что испытания опытного образца гидрометеорологического буя гражданского назначения «АМНИС» завершатся до конца 2021 года.

«Сейчас гидрометеорологический буй гражданского назначения «АМНИС» проходит испытания. В скором времени во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева бую присвоят сертификат средства измерения, который необходим для вхождения в сеть Росгидромета. Предполагается, что опытный образец пройдет испытания до конца этого года. Компания уже заложила пять буев для конкретных заказчиков», – сказал он.

Анцев отметил, что в настоящий момент пять буев для Вооруженных сил РФ находятся в Черном море, они предназначены не для экологического мониторинга, а для фиксации метеообстановки и обеспечения судоходства.

«Новая разработка будет особенно интересна научным институтам для проведения комплексных исследований, а также компаниям, выполняющим проектные работы при постройке буровых платформ, добыче нефти, газа и других природных ископаемых. Она также может быть востребована в рыболовной отрасли, так как на «АМНИС» можно подвешивать эко-датчики, способные определять местоположение разливов нефти», – сообщил исполнительный директор научно-производственного предприятия.

Гидрометеорологический буй «АМНИС» предназначен для изучения поверхностных и глубинных течений, гидрометеорологического и экологического мониторинга. Он способен в автоматическом режиме собирать максимально подробную информацию о метеорологической обстановке в зоне своего действия: давлении, влажности, температуре, скорости и направлении ветра, а при необходимости и о нижней границе облаков. Под водой он получает информацию о солености, звукопроводимости, качестве, загрязненности и температуре на разных глубинах. Заказчик может создать сеть таких буев, которые будут обмениваться между собой информацией по УКВ, GSM или спутниковому каналу и передавать ее в некий центр, где будет формироваться прогнозная карта.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что число беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах РФ в 2021 году превысит 2 тыс. единиц.