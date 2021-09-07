Тепло и модно одновременно: какой свитер выбрать на прохладную осень

С наступлением осени и зимы в гардеробе появляются теплые и уютные вязаные вещи, которые всегда в тренде. Но носить свитер с джинсами слишком скучно – их носят практически все. Чтобы избежать поднадоевших комбинаций и сделать образ более свежим, нужно взять на заметку следующие идеи.

Нестандартный вариант

Избежать скучных решений поможет вязаный жилет, который все еще в моде. Его можно надеть поверх платья-рубашки или рубашки с брюками или джинсами. Жилеты могут быть разных цветов и иметь разные рисунки. К образу с платьем идеально подойдут высокие сапоги. Осталось только добавить массивные серьги или колье – и свежий лук готов.

Еще одна идея – выбрать свитер с цветовыми блоками или с вышивкой и сочетать его с простой юбкой или простыми джинсами, чтобы не переборщить с элементами.

Можно создать очаровательный девичий наряд, состоящий из синего укороченного свитера с цветочным принтом, розовой юбки-комбинации и розовой сумки-ведра (на главном фото).

Прекрасный осенний образ, подходящий для работы, – это большая белая рубашка, светло-коричневый вязаный жилет, светло-коричневые легинсы и коричневая сумочка с принтом.

Можно надеть массивный свитер в стиле колор-блок и серые брюки в тонкую полоску. Дополнить комплект черной круглой сумкой – и яркий осенний образ готов.

Великолепный осенний наряд можно составить с белой рубашкой, черным трикотажным жилетом, черными кожаными брюками, черными армейскими ботинками и сумкой с принтом на поясе.

Для создания нейтрального осеннего образа можно надеть белые брюки с высокой талией, белую рубашку, кремовый трикотажный жилет с рюшами и добавить к образу голубовато-серую сумку.

С чем сочетать свитер

Вторая идея – сочетать свитер не только с джинсами, но и с юбкой, платьем, вельветовыми, расклешенными или кожаными брюками (или шортами), джинсовым комбинезоном, плиссировками.

Что касается выбора самого свитера, лучше отдать предпочтение модели большого размера. Цвет свитера должен быть основным в гардеробе, что позволит создавать больше комбинаций с ним. Сделать образ более интересным помогут армейские ботинки или ботинки на шнуровке. Отличная идея – создать многослойный образ, если позволяет погода. Можно надеть свитер поверх рубашки, многослойный образ всегда интересен и привлекает внимание. Можно добавить аксессуары: эффектные серьги, массивную цепочку, многоярусные ожерелья.

Осенний наряд, состоящий из нейтрального свитера, черной юбки миди с принтом, замшевых ботинок ржавого цвета и такого же оттенка сумки, смотрится скромно, но очень благородно.

Идеален для осени комплект, состоящий из серого массивного свитера, серых укороченных джинсов, кожаных светло-коричневых ботинок с принтом и нейтральной шляпы.

Серые укороченные джинсы и изумрудно-зеленый свитер с массивным воротником отлично сочетаются с черными туфлями на каблуках в винтажном стиле.

Великолепный осенний образ получается, если надеть массивный свитер горчичного цвета поверх черного платья с цветочным принтом и добавить черные ковбойские сапоги.

Чтобы создать смелый осенний наряд, можно скомбинировать брюки ржавого цвета с желтым свободным свитером, оранжевым шарфом и коричневой сумкой с ручкой-кольцом.