 

Израиль откроет границы для туристов, в том числе и из Украины

07.09.2021, 8:02, Новости дня
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Въезд будет разрешен туристическим группами от пяти до 30 человек из стран, которые входят в зеленый, желтый и оранжевый списки Израиля.

Запрещен въезд из стран красного списка. По состоянию на 3 сентября это Болгария, Бразилия, Мексика, Турция,

В минздраве Израиля также добавили, что прибывающие туристы в обновленной программе должны быть полностью вакцинированы. Также все вакцинированные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до прибытия и пройти повторный тест после приземления, чтобы пропустить обязательную самоизоляцию.

Эта туристическая программа, запущенная в мае, была приостановлена 11 августа из-за новых правил и ограничений со стороны министерства здравоохранения в связи с ростом заболеваемости в то время.

В рамках первой части пилотной программы в страну прибыло более 2000 туристов. В министерстве заявили, что среди групп не было выявлено ни одного случая коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Израиля, за время эпидемии в стране подтвердили 1,1 млн случаев COVID-19, 7205 человек умерло. 30 августа в стране зафиксировано максимальное количество заражений коронавирусом за сутки с начала эпидемии.

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в Израиле получили почти 6 млн человек, две дозы – 5,5 млн. В стране также идет вакцинация третьей дозой – ее ввели 2,6 млн человек. 

5 сентября в минздраве Израиля заявили, что страна в ближайшие один-два месяца может достичь коллективного иммунитета от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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