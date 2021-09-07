Микробиолог: Хабаровский процесс доказал вину готовивших биологическое нападение на СССР японцев

«Первое применение бактериологического оружия против Красной армии произошло еще в 1939 году – во время боев на Халхин-Голе. Японское командование восприняло итоги этой диверсионной акции как успех – после этого и начала развиваться японская биологическая программа», – рассказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Михаил Супотницкий, говоря о проходящем сейчас международном форуме, посвященном Хабаровскому процессу 1949 года.

«Японская армия применяла бактериологическое оружие классическим способом – реагент распыляли с низко летящего самолета. Для этого разработали биологические бомбы для распыления как самих возбудителей, так и зараженных ими насекомых. Впрочем, японцы применить их так и не успели», – сказал микробиолог Михаил Супотницкий. «Был и еще один способ, которым они успели воспользоваться – это диверсионные акции. Действуя как против гарнизонов Красной армии, так и против жителей пограничных районов, японские диверсанты заражали воду, забрасывали зараженных грызунов. В общем, они делали все, что могли», – рассказал ученый.

Кроме того, японцы готовились и к индивидуальному, точечному уничтожению людей с помощью тетродотоксина – они накопили большие запасы этого яда естественного происхождения для уничтожения командования частей Красной армии и политических руководителей, отметил собеседник.

«Я выступал на эту тему с докладом и не мог скрыть некоторого удивления: насколько все было продумано, – признался Супотницкий. –

Японские военные к 1945 году подготовили целый массив карт, на которых были спланированы будущие биологические атаки».

«У них была хорошо продумана система заражения воды холерой, заражения продуктов сибирской язвой, система уничтожения посевов, зерновых культур путем распространения грибков, уничтожения домашнего скота путем распространения болезней среди животных. То есть было продумано все – от уничтожения руководителей до попыток вызвать массовый голод на огромных территориях. В общем, чудовищная злобная сила копилась у нас под боком», – возмущается Супотницкий.

«Хабаровский процесс позволил доказать вину тех, кто готовил биологическое нападение, а также тех, кто проводил бесчеловечные опыты над пленными. В Хабаровске в декабре 1949 года суд вынес приговор 12 военным преступникам. Начиная с генерала Ямады, который командовал Квантунской армией, и кончая рядовыми исполнителями убийств. Их жертвами стали как наши граждане, пленные, так и китайцы с захваченных японцами территорий. Вы даже не можете себе представить уровень жестокости преступлений, совершенных в этом отряде. Людей просто на улице воровали, увозили в этот отряд и там использовали для опытов. Допустим, для опытов нужен был мужчина «желтой расы», китаец, примерно 40 лет – они просто похищали подходящего человека на улице. Нужна женщина беременная – похищали беременную. В ходе опытов они буквально вскрывали людей живьем, вырезали органы – и опускали в емкости с формалином, для последующего исследования. Они же были люди аккуратные, им нужны были «достоверные результаты». Были случаи, когда японские медики вскрывали беременных женщин, доставая плод на глазах умирающей матери… Ужасные вещи! Я думаю, это были нормальные люди или нет? Настолько дотошно была продумана система уничтожения», – рассказал ученый.

«Причем на Хабаровском процессе обвиняемые не хотели давать показания. Наши следователи подготовили 22 тома этого уголовного дела. И когда начинаешь читать первые тома – вначале японские военные от всего отказывались: не знаю, не был, не видел… Но следователи постепенно «прижали» их показаниями других свидетелей, личными, дневниковыми записями, а также уцелевшими документами, хотя японские офицеры перед капитуляцией попытались уничтожить все документы, которые указывали бы на их вину. В то время в СССР было достаточно специалистов, свободно владевших японским языком. Кстати, процесс велся с соблюдением необходимой процедуры – японцы имели возможность защищать себя, у каждого из них был адвокат», – напомнил Супоницкий.

«По сути, Хабаровский процесс в 1949 году не завершился, потому что примерно 90 обвиняемых оказались недосягаемы для нашего правосудия, причем многие из них получили убежище в США, где продолжали свою работу, некоторые из них даже участвовали в ведении бактериологической войны в Корее в 1952 году.

Никто из них не был наказан. Более того – японское правительство никогда не каялось в этих преступлениях. Архивы в Токио до сих пор закрыты. Власти опубликовали всего один документ, где указывалась численность отряда 731 по состоянию на май 1945 года. Нынешний форум в РФ – это напоминание, что мы все помним, мы не простили. Такие военные преступления не имеют сроков давности», – отметил Супотницкий.

Насколько известно, число таких жертв с 1942 по 1945 год составило около трех тысяч человек, указал эксперт. «Основную массу жертв составляли русские и китайцы. Их пытали, вскрывали живьем, заражали чумой, холерой и сибирской язвой, на них испытывали рицин. По некоторым источникам, также было убито небольшое число корейцев, и даже пленные американцы и британцы – но это были единичные частные случаи», – сказал собеседник.

Супотницкий подчеркнул, что нынешний форум по своему значению можно сравнить с самим процессом 1949 года. «Снова привлечено внимание к этому процессу. При этом я никогда не слышал столько новых данных по данной теме, столько интересных докладов из уст юристов, политологов, историков, сотрудников ФСБ», – перечислил собеседник.

Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» открылся в Хабаровске в понедельник и продлится два дня, он посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной победе Красной армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса.

Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков зачитал на форуме приветствие главы государства Владимира Путина участникам и гостям. В приветствии говорится о том, что на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками 1949 года, как и на Нюрнбергском и Токийском, вынесли «правовой, моральный и нравственный приговор» тем, кто развязал Вторую мировую войну.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против Советского Союза. Готовясь к войне против нашей страны и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с противником. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе на живых людях, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.

В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись.

Токийский трибунал осудил преступления против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность укрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с начальником отряда 731 генерал-лейтенантом Сиро Исии.

По мнению историков, лишь Хабаровский процесс, проведенный 25–30 декабря 1949 года, позволил восторжествовать Нюрнбергским принципам – военные преступники, участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены. Среди 12 осужденных были главком Квантунской армией Отодзо Ямада и двое его подчиненных: начальник санитарного управления армии генерал-лейтенант Рюдзи Кадзицука и начальник ветеринарной службы армии генерал-лейтенант Такаацу Такахаси и другие.