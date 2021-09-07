 

Достигнуто соглашение о производстве «Спутника V» в Перу

07.09.2021, 7:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Перу договорились с российской стороной о создании фабрики по производству вакцины «Спутник V», сообщил президент Перу Педро Кастильо.

Подробности «по поводу этих работ» вскоре озвучит минздрав южноамериканской сраны, передает ТАСС со ссылкой на TV Peru.

В июле власти Перу заключили соглашение о поставке «Спутник V». Российская вакцина одобрена к применению в странах с общим населением свыше 3,7 млрд человек. Президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться опытом по борьбе с COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.02 / НАБУ задержало самолет с топ-фигурантом дела “ПриватБанка”. Он пытался бежать за границу

11.03 / Корреспондент – рождаемость на Украине за десять лет упала на 40%

16.06 / Проценко допустил возможность отсутствия антител у 10% вакцинированных

08.11 / В мэрии Харькова предполагают, что сбивший людей водитель участвовал в гонках

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой

10.12 / Путин заявил об эффективности российского правосудия

23.03 / В ОНФ предложили установить видеокамеры возле Вечных огней

27.11 / К ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье привлекли регионы

05.02 / Эксперт: Навальный в суде доказал свое неуважение к ветеранам

05.03 / В компании “Интерпайп” опровергли информацию СМИ о продаже труб НАК “Нафтогаз України” по завышенным ценам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика