 

«Голову статуи» обнаружили на Марсе

07.09.2021, 7:22, Разное
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Известный тайваньский уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг в очередной раз подбросил читателям своего блога интересную марсианскую фотозагадку.

Уоринг заявил, что обнаружил на поверхности Марса голову каменной статуи.

Он изучал снимки поверхности Марса, полученные NASA, и обнаружил на них очень странный камень, который очень напоминает голову статуи.

«Голову статуи» обнаружили на МарсеЛицо повернуто вверх и немного вправо. Наблюдателю виден только один глаз, однако уфолог считает, что сам профиль уже говорит о многом. Боковые скулы шире, чем у землян, а все остальные детали (глаза, нос, губы и подбородок) имеют поразительную схожесть с человеческими чертами. При этом исследователь подчеркивает, что лицо выглядит далеко не человеческим. Скорее всего, полагает Уоринг, это фрагмент надгробного камня.

Несмотря на суровые песчаные марсианские ветра, лицо сохранилось в удивительно хорошем состоянии. Оно имеет около 1 метра в поперечнике – от подбородка до макушки головы.

Уфолог уверен, что это не что иное, как настоящее инопланетное лицо, которое было создано тысячи лет назад. Данный артефакт является доказательством существования в древности жизни на Марсе, считает исследователь.



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