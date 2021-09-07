Короновирус угрожает рабочим местам из-за перехода к автоматизации

Новое исследование показало, что пандемия коронавируса может угрожать рабочим местам из-за увеличения использования автоматизации.

Столкнувшись во время коронавирусной пандемии с нехваткой работников и ростом затрат на рабочую силу, компании начали в срочном порядке автоматизировать рабочие места в секторе услуг. Экономисты ранее считали данный сектор безопасным, полагая, что машины не смогут полностью заменить контакты с людьми.

Прошлый опыт подсказывал, что такие волны автоматизации в конечном итоге создали больше рабочих мест, чем сократили, но они также непропорционально уничтожили менее квалифицированные рабочие места, от которых зависели многие работники с низкими доходами.

Автоматизация может перенаправить высвободившихся работников на лучшую и более интересную работу, если они смогут получить соответствующую техническую подготовку, сказал Йоханнес Моениус, экономист из Университета Редландса (США).

Но не все так просто, так как целый класс сервисных рабочих мест, созданных, во времена большой автоматизации, теперь может оказаться под угрозой.

– Роботы покинули производственный сектор и перешли в гораздо более крупный сектор услуг, – сказал он. – Я считал, что работа в контакте безопасна, но теперь меня застали врасплох».

Усовершенствования в робототехнике позволили машинам выполнять многие задачи, которые ранее требовали участие человека, такие как бросание теста для пиццы, сортировка товаров, транспортировка больничного белья, проверка датчиков.

Пандемия лишь ускорила переход к автоматизации. Ведь роботы не могут болеть или распространять болезни. Они также не просят отпуск для решения непредвиденных чрезвычайных ситуаций, связанных с уходом за детьми.

Экономисты Международного валютного фонда обнаружили, что прошлые пандемии побуждали фирмы инвестировать в машины таким образом, чтобы повысить производительность, но также уничтожить рабочие места с более низкой квалификацией.

Последствия в большей степени могут затронуть менее образованных женщин, которые обычно занимают низкооплачиваемую работу, наиболее подверженную вирусным инфекциям и, разумеется, легче автоматизировать. Это касается продавцов, административных помощников, кассиров и помощников в больницах, а также тех, кто ухаживает за больными и пожилыми людьми.

При этом некоторые экономисты обеспокоены тем, что автоматизация подталкивает работников уходить на более низкооплачиваемые должности.