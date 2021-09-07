 

Япония озвучила условие для особого налогового режима на Курилах

07.09.2021, 7:11, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о создании особого налогового режима на Курильских островах, заявил, что подобный режим не должен нарушать законодательства двух стран.

«Президент Путин на Восточном экономическом форуме озвучил идею создания специального режима на островах. Правительство Японии придерживается позиции, что подобный режим и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств», – передает РИА «Новости» слова Мотэги.

Глава МИД Японии также отметил, что российский лидер вновь упомянул абсурдность ситуации, когда между двумя странами до сих пор нет мирного договора. «Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора», – добавил японский министр.

По его словам, Япония намерена продолжать вести консультации с Россией по вопросу организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

«Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», – передает ТАСС слова министра.

Напомним, президент Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, предприниматели будут освобождены от налогов на десять лет. Глава государства добавил, что льготными условиями на Курилах смогут пользоваться в том числе японские инвесторы.



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