 

Рубль показал нейтральную динамику к доллару и евро

07.09.2021, 7:11, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКурс рубля в начале утренних торгов демонстрирует нейтральную динамику к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 3 копейки, до 72,96 рубля, курс евро растет на 1 копейку, до 86,67 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 0,46%, до 72,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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