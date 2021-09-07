Рубль показал нейтральную динамику к доллару и евро

Курс рубля в начале утренних торгов демонстрирует нейтральную динамику к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 3 копейки, до 72,96 рубля, курс евро растет на 1 копейку, до 86,67 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 0,46%, до 72,55 доллара за баррель, передает РИА «Новости».