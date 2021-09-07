 

Оккупанты в Крыму пытали замглавы Меджлиса Джелялова – Офис генпрокурора

07.09.2021, 7:08, Новости дня
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По данным следствия, в течение двух суток ни адвокатам, ни членам семей задержанных не сообщили об их местонахождении. Также выяснилось, что Джелялова пытали и жестоко обращались с ним.

В Офисе генпрокурора напомнили, что нелегальное заключение лиц и применение к ним пыток запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями.

Сведения по факту незаконного лишения свободы украинских граждан оккупационными “правоохранителями” внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы). Расследование этого уголовного производства находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

6 сентября подконтрольный оккупационной администрации Крыма “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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