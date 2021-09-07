 

Украинский депутат назвал Лукашенко подонком

07.09.2021, 6:38, Разное
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6 сентября в Белоруссии вынесли приговор видным оппозиционным деятелям Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Суд признал политических деятелей виновными в попытке совершения государственного переворота и приговорил их, соответственно, к одиннадцати и десяти годам тюремного заключения. Отреагировав на это решение, украинский депутат назвал Лукашенко подонком.

Оппозиционный депутат парламента Украины Алексей Гончаренко решил поддержать белорусских политиков, оскорбив президента республики Александра Лукашенко. Член Верховной Рады пожелал Колесниковой и Знаку скорейшего освобождения. Соответствующую запись он оставил в своем Телеграмм-канале.

“Лукашенко – подонок и трус”, – написал депутат.

Также Гончаренко подчеркнул, что президент Белоруссии в очередной раз подтвердил свой статус, имея в виду приговор оппозиционерам. По его версии, глава государства проявил трусость, наказав своих политических оппонентов: Колесникову и Знака.

Парламентарий также заявил, что Белоруссия будет свободной страной. Меж тем, депутат от партии “Европейская солидарность” считает президента Белоруссии подонком.

Свое политическое заявление Гончаренко завершил лозунгом противников режима Лукашенко, которое стало популярным летом прошлого года во время массовых акций протестов по итогам президентских выборов. Украинский депутат написал “Жыве Беларусь!”



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