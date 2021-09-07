 

День Тита и Варфоломея: Что нельзя делать 7 сентября

07.09.2021, 6:38, Разное
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Седьмой день осени непростая дата. Церковный календарь связывает ее с именами двух святых — Тита и Варфоломея. Первый был учеником апостола Петра и епископом на Крите. А чудотворные мощи второго, согласно историческим данным, были перенесены из Албаны Армянской в Анастасиуполь как раз 7 сентября (25 августа по старому стилю, — Прим. ред.). День Тита и Варфоломея — православный праздник с особыми обычаями и традициями. По поверьям, их нужно соблюдать, чтобы уберечься от нечистой силы.

В народе Тит Листопадник или Варфоломеев день устанавливает ряд запретов. Так, 7 сентября крайне не рекомендуется глядеть на полную луну, заниматься строительством и ремонтом, находиться рядом с водоемами и праздно гулять по лесу. Зато в этот православный праздник стоит сходить в лесные угодья за грибами. При этом детей лучше оставить дома, чтобы не навлечь на них беду.

В день Тита и Варфоломея нужно быть внимательными и обращать внимание на приметы, православный праздник к этому располагает. Многие приметы связаны с природными явлениями. Дождь поутру сулит хорошую погоду в дальнейшем, а вот если осадки пошли после обеда — на следующие сутки может начаться ливень. Садоводам стоит обратить внимание на звезды: если ручка ковша Большой Медведицы будет направлена вверх, велика вероятность заморозков.



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