 

Украина предложила США создать зону свободной торговли

07.09.2021, 6:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗона свободной торговли с США могла бы дать Украине средства на военные действия, Киев сделал соответствующее предложение Вашингтону, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба сообщил, что «инициативу» о «зоне свободной торговли между Украиной и США» Киев «предложил американцам», так как стремится «укреплять экономику». «Мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ICTV.

Министр заявил, что деньги «желательно зарабатывать» благодаря «сильной экономике, которая позволяет создавать резервы и, как в Польше, тратить их потом на оборону».

Напомним, президенты Украины и США провели переговоры в Вашингтоне. Встреча с Байденом не принесла киевскому лидеру ничего из того, на что он рассчитывал.



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