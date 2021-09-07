 

Мнение: О главном уроке Афгана для каждого

07.09.2021, 6:08, Разное
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Фото © Reuters.

Даже для того, кто находится от него за тысячи километров.

Мне кажется, для России этот урок тоже важен. Или даже – особенно важен, несмотря на всеобщее чувство собственного благополучия. Несмотря на #стабильность, скрепы и «величие»…

Потому что… Ну, мы же взрослые люди. У нас есть память. У нас должны работать мозги.

Так что вот.

Тот редкий случай, когда просто хочу перепостить давнего знакомого по ЖЖ, автора и ментора. Там ни убавить, ни прибавить.

«
Новости сейчас трубят о происходящем в Афганистане — о том, как талибы захватили страну, а войска НАТО её в спешке покинули. Кто-то печалится, кто-то злорадствует, я же считают, что из этой истории мы можем извлечь полезные уроки лично для себя, даже если мы далеки от международной политики.

И первый урок — важно понимать, что в критической ситуации Вам, возможно, не на кого будет рассчитывать, кроме самого себя.

Друзья, семья, №государство — совсем не факт, что хоть кто-то из них позаботится о Вас, потому что у них могут быть свои интересы.

Очень наглядна в этом плане история о том, как англичане на вывозных рейсах отправили в Лондон две сотни собак и кошек из приюта для бездомных животных («нельзя же их бросить на верную смерть в этой ужасной стране»), но не стали вывозить сотрудников приюта, вообще не беспокоясь об их судьбе. (Не столько сознательно не стали вывозить, сколько не смогли, опоздали с их эвакуацией – А.Н.)

Так и в ситуациях, когда существует угроза для Вашей жизни и здоровья или для Ваших близких — всегда есть риск, что для тех, кто мог бы или должен бы о Вас позаботиться, гораздо важнее будет их кошка, чем Ваше выживание. Возможно, Вам помогут — но может статься, что спасать себя придётся самому.

Поэтому есть резон всегда рассчитывать в первую очередь на себя и иметь план и резерв для того, чтобы выручить самого себя в случае каких-то проблем, которые можно спрогнозировать.

Причём в первую очередь — именно для спасения себя. И только во вторую — своих близких. Отчасти потому, что именно эти близкие могут иной раз оказаться тем врагом, от которого надо себя спасать. А отчасти по принципу, который Вам озвучивают каждый раз в самолёте: «Обеспечьте маской сначала себя, а затем ребёнка».
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Был такой еврейский мудрец по имени Гиллель, который сказал: «Если я сам не за себя, то кто тогда за меня?» Этой фразе две тысячи лет, но она по-прежнему актуальна.

А у Вас есть план и резерв для спасения себя в случае каких-то больших проблем? И от каких проблем Вы готовитесь защитить себя?
»

Могу лишь добавить, что уход США из Афганистана не был внезапным: о нём американцы честно предупреждали. Имеющие уши могли услышать. Но большинство предпочли ждать. А потом уже любые планы было реализовывать поздно, пришлось цепляться за крылья и шасси.

Вы уверены, что имеете не только сам план спасения, но и понимание, когда уже пора?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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