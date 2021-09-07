Ученые рассказали о пользе авокадо для женщин при избавлении от висцерального жира

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили полезные свойства авокадо. По словам исследователей, данный фрукт способствует избавлению представительниц прекрасного пола от висцерального жира.

Как пояснили ученые, представляющие Иллинойский университет (Урбана-Шампейн, США), висцеральный жир является компонентом человеческого организма, накапливающимся в районе брюшной полости и сдавливающим внутренние органы. Также люди, имеющие высокую долю висцерального жира, больше остальных подвержены заболеванию диабетом и рядом других хронических болезней. К своему исследованию медики привлекли 105 взрослых жителей страны, мужчин и женщин, которых разделили на две группы. Представители обеих питались примерно одинаково, однако участники одной из них в количестве 53 человек дополнительно съедали по одному авокадо в день на протяжении трех месяцев. По истечении срока эксперимента было произведено обследование, показавшее у представительниц исследуемой группы снижение объема висцерального жира.

Стоит отметить, что общий объем подкожного жира и уровень толерантности к глюкозе у всех участников остался в целом без изменений, однако, по словам специалистов, похудение не являлось целью исследования. Медики анонсировали продолжение научной работы, чтобы изучить особенности мужского метаболизма и понять причину отсутствия динамических изменений у представителей сильного пола. Также они порекомендовали включать в пищевой рацион авокадо как продукт, приносящий пользу здоровью. Материалы исследования были опубликованы в Journal of Nutrition.

Источник: www.gazeta.ru