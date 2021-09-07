 

Лучшие роли блистательного Жан-Поля Бельмондо

07.09.2021, 5:46, Разное
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Благодаря ярким ролям в кино имя талантливого французского актера известно во всем мире. Артист работал с именитыми режиссерами и снимался в самых разных жанрах. Всего в фильмографии Жан-Поля Бельмондо около сотни картин.

Впервые Бельмондо дебютировал в кино в короткометражном фильме “Мольер” в 1956 году, но уже через год актер снялся в полнометражном кино – в картине “Пешком, верхом и на машине”. К сожалению, перед самым выходом картины сцены с Бельмондо были вырезаны – настоящий успех еще ждал его впереди. Огромную славу и признание начинающему артисту принесла роль в фильме Жан-Люка Годара “На последнем дыхании”. Картина вышла в 1960 году и мгновенно превратила Бельмондо в культовую фигуру кинематографа “новой волны”.

В 1962 году Бельмондо снялся в криминальной драме Жан-Пьера Мельвиля “Стукач”, где ему пришлось оказаться сразу по разным сторонам закона.

В 1965 году Бельмондо вновь снялся в фильме Жан-Люка Годара – на экраны вышла криминальная драма “Безумный Пьеро”. Картина получила много наград и стала последней совместной работой Бельмондо и Годара.

В 1966 году вышла французско-итальянская комедия Жана Беккера “Нежный проходимец”, в которой Бельмондо сыграл авантюриста и ловеласа.

В 1982 году харизматичный Бельмондо снялся в фильме Жерара Ури “Ас из асов”, воплотив на экране образ отважного французского летчика в период Второй мировой войны.

За свои работы в кино Жан-Поль Бельмондо получил не только мировую славу, но и большое количество наград. Актер является обладателем “Золотой пальмовой ветви” Каннского кинофестиваля, “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля и других престижных премий. Жан-Поль Бельмондо внес большой вклад в развитие всего мирового кино.



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