 

Брокколи с пармезаном: Готовим любимое блюдо Ренаты Литвиновой

07.09.2021, 5:46, Разное
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Стройная блондинка Рената Литвинова остается молодой и красивой не случайно. Особое внимание она уделяет своему рациону. Низкокалорийная и полезная пища помогает звезде выглядеть эффектно, сражая наповал тонкой талией. Одно из эксклюзивных блюд в арсенале артистки — брокколи с пармезаном. Рената Литвинова сообщила, как готовить это вкусное лакомство и испытать настоящее блаженство.

Ингридиенты

Нам понадобятся всего четыре продукта, которые легко достать в обычном супермаркете. Кроме брокколи и пармезана, нужно приобрести лимон и немного оливкового масла — оно полезнее растительного. Позаботьтесь о наличии соли, она тоже пригодится. Рената Литвинова плохого не посоветует.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Размораживаем брокколи или разбираем растение на соцветия, если купили его свежим.

2. Ставим в кастрюле на огонь воду, ждем закипания, добавляем соль.

3. Погружаем брокколи в кастрюлю. Варим овощ примерно 3-5 минут. Параллельно с этим натираем пармезан.

4. Сливаем воду, выкладываем овощи на тарелку. Аккуратно посыпаем брокколи пармезаном.

5. Разрезаем лимон. Сбрызгиваем наше блюдо цитрусовым соком, а также добавляем в него несколько капель оливкового масла.

Готово! Теперь вы можете употребить кушанье и угостить им своих близких. Распробуйте пищу и оцените ее вкус, как это делает Рената Литвинова. Регулярно прибегая к этому рецепту, вы рискуете восстановить иммунные функции организма и замедлить процессы старения.



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