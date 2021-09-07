 

ДНР и ЛНР решили создать единое экономическое пространство

07.09.2021, 5:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлавы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению о создании единого экономического пространства, говорится в декларации по итогам их встречи.

«Донецкая народная республика и Луганская народная республика <…> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях», – приводит выдержку из декларации Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что «стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства».

Также сообщается, что стороны планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве.

«В настоящее время завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик», – говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР.

«Сегодня были приняты важные для жителей Донбасса программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик на 2022–2024 годы… В целях реализации программ социально-экономического развития Донецкой и Луганской народными республиками будут подписаны межгосударственные договоры, которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики республик и улучшения качества жизни наших граждан», – заявили главы ДНР и ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обнародовали совместное заявление о переводе филиалов ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) под управление нового инвестора.



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