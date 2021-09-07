 

Украина собралась развивать «Ассоциированное трио» с Молдавией и Грузией

07.09.2021, 5:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраина планирует усиливать сотрудничество с Молдавией и Грузией, так как все три страны хотят вступить в ЕС и НАТО, сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, «идет развитие «Ассоциированного трио» на уровне президентов, премьер-министров, правительства». Резников сказал, что Украина, Молдавия и Грузия «серьезно рассматриваются как партнеры в европейском сообществе и потенциально в будущем как члены» НАТО, передает ТАСС со ссылкой на ICTV.

Резников отметил, что с 1 сентября украинская сторона «остановила движение автомобилей с приднестровскими номерами», так как Приднестровье – «непризнанная республика». Как подчеркнул вице-премьер Украины, признаются «только нейтральные номера или те, которые принадлежат» Молдавии – так Киев демонстрирует «уважение к суверенитету и территориальной целостности» Молдавии.

Напомним, бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду, заявил, что «Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье». По его слвоам «запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. По ее словам, ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия не готовы к членству в ЕС, во всех трех есть «проблемы с системой правосудия».



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