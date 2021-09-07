 

Мнение: О самом обидном прогибе Путина

07.09.2021, 5:14, Разное
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А «держава» ли #Россия?

Именно путинская Россия?

И если ответ на этот вопрос – положительный, то почему же так часто, почти ежедневно, сами собой поднимаются в памяти горькие слова бывшего таможенника Павла Верещагина из «Белого солнца пустыни». Мол, мне за Державу обидно!

А вам – нет?

И даже – после этого?

На днях завершившийся ничем Восточный экономический форум остался в истории совсем не блеклым выступлением российского президента Владимира Путина, а неожиданной самостоятельностью нового президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев, сменивший в кресле казахского лидера многолетнего елбасы Нурсултана Назарбаева, вопреки обычаям не стал поддерживать российского лидера в его антизападной риторике, свежим поводом для которой стал «провал» #США в Афганистане. Вместо этого он решительно остановился на казахских приоритетах в регионе. И более чем наглядно показал, что у его страны есть собственная позиция по данному направлению, необязательно совпадающая с воззрениями главы Таможенного союза и ЕАЭС.

А если к этому припомнить последние истории вокруг статуса русского языка в Казахстане, то некий дрейф «союзника» вполне очевиден. И даже направление понятно.

Собственно, вопрос о возможном выходе ближайших соседей по СНГ и ЕАЭС из-под российского влияния совсем не праздный, а крайне актуальный. Нельзя не видеть, что этнически не слишком близкие к россиянам бывшие советские республики в силу геополитических обстоятельств всё более закономерно тяготеют к Китаю и Турции, то есть к альтернативным центрам притяжения постсоветской вселенной. Тот же #Казахстан проводит всё более независимую от общего с Россией пространства политику, и понятно, что уже скоро не сможет идти даже и речи об интеграции, а только об отдельных сферах добрососедского взаимодействия в лучшем случае. А в худшем – см. на Украину.

Словом, тенденция налицо и отражает все противоречия российской как внутренней, так и внешней политики. Но особенно – внешней.

У российского МИД до сих пор отношение к бывшим советским республикам, как… к нынешним российским сателлитам. Работники высотки на Смоленской буквально на ментальном уровне не воспринимают страны СНГ как самостоятельные государства – с собственными национальными элитами и, особенно, со своими национальными интересами.

Вообще, до начала 2014 г. МИДовцы на голубом глазу доказывали, что «#Украина – это несформировавшееся государство», чьё население просто мечтает об объединении с Россией. Оттого и был этот вечный нудёж про «братские народы» и необходимости «поддерживать дружеские отношения». Реальность оказалось иной, но выводы не сделаны.

За последние несколько лет фактически проиграна Армения. Соперничающий с ней Азербайджан дрейфует в сторону Турции. Республики Средней Азии, включая Казахстан, ложатся под #Китай. Кто остаётся – #Беларусь с её лукавым батькой? Но и у той уже появляются свои счёты к Москве…

Ну не обидно ли было за 20+ лет всё так прогибать просто в силу собственной же глупости?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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