В России растет готовность граждан выходить на протесты

Но самих протестов россияне почти не ждут.

Количество россиян, ожидающих массовые протесты, сократилось по сравнению с началом года. При этом готовность участвовать в протестах выросла, следует из результатов опроса «Левада-центра»* (есть в распоряжении «Новой газеты»).

Социологи выяснили, что в августе участвовать в протестах с экономическими требованиями были готовы 24% россиян. В мае в акциях приняли бы участие 21% жителей, а в январе — 17%. При этом количество россиян, которые считают такие протесты возможными, уменьшилось: в январе их было 43%, а в августе — 26%.

График: «Левада-центр»

Количество россиян, готовых выйти на протесты с политическими требованиями, в августе выросло до 19%. В мае в таких мероприятиях стали бы участвовать 16%, а в январе — 15%. Однако в августе, согласно опросу, только 27% считали протесты с политическими требованиями возможными. В январе так думали 45% жителей.

График: «Левада-центр»

6 сентября суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Илью Першина к трем годам колонии-поселения по делу о применении насилия к сотруднику полиции на акции протеста 31 января. По версии следствия, Першин нанес «не менее двух ударов локтем в грудь и один удар ногой в область коленного сустава». При этом подруга мужчины говорила, что видела, как силовик погнался за ним, но поскользнулся и упал.

Защитники Першина также утверждают, что в деле нет доказательств нанесения ударов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оппозиция в РФ существует не потому, что Алексей Навальный командует»

Навальный дал первое интервью из колонии. Он рассказал о принудительном просмотре фильмов о войне по 8 часов в день и поделился, какой видит Россию без него

В российских городах 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли протестные акции в поддержку политика Алексея Навального. В ходе протестов задержаны более 10 тысяч человек, некоторые из них получили реальные сроки.

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

—