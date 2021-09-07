 

Мнение: Раздельное обучение

07.09.2021, 5:02, Разное
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– Абдулла, что ты можешь рассказать про житие муллы Омара?
– Я отвлекся, Фатхи Кулябович.
– Вот поэтому и повесили занавески, чтобы не отвлекался.

В качестве иллюстрации к посту про образовательные новшества https://colonelcassad.livejournal.com/7033496.html в Афганистане.
После того, как талибы выпустили распоряжение о раздельном обучении, в классах уже начали вешать занавески между мужской и женской частью класса/потока.

Кстати, тут мужчина преподает женщинам, что очевидно нарушает предписания талибов, что преподавать женщинам могут только преподаватели пенсионного возраста, которые не будут приставать к ученицам/студенткам.
Также стоит отметить, что разрешают учиться с открытыми лицами. Во всяком случае пока.

Полагаю, что в натягивании реальности на шариатский глобус будет еще немало таких казусов.

Источник: Colonel Cassad



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