 

Корреспондент – в Киеве снесли памятник, установленный в честь дружбы с Москвой

07.09.2021, 5:00, Новости дня
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В украинской столице демонтировали памятник, который был установлен в августе 2001 года в честь дружбы Киева и Москвы. Как пишет «Корреспондент», сейчас монумент находится на хранении в одной из районных администраций, а в будущем он должен стать экспонатом музея тоталитаризма.


kmr.gov.ua

В Киеве в сквере по улице Маршала Якубовского демонтировали памятник, который был установлен в августе 2001 года в честь дружбы Киева и Москвы. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Отмечается, что коммунальное предприятие по содержанию зелёных насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевсовета от 08 июля 2021 года.

«Сейчас памятник хранится в Голосеевской районной администрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма», — говорится в сообщении.



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