Неонатолог: Ранняя диагностика сможет изменить систему помощи больным СМА

Обязательное исследование новорожденных детей и эмбрионов в РФ на спинальную мышечную атрофию (СМА) поможет организовать более эффективную систему лечения этого генетических заболевания, сообщила газете ВЗГЛЯД неонатолог Полина Абезяева. СМА является самой частой причиной смерти детей раннего возраста среди генных болезней, а лечение остается крайне дорогостоящим.

«Существуют принципы обоснованности проведения любого массивного скрининга, в том числе неонатального и пренатального (до рождения), утвержденные ВОЗ и которыми руководствуются во всем мире. Среди этих принципов – стоимость программ массового скрининга не должна превышать расходов на содержание и лечение детей, ставших инвалидами по причине данного заболевания. Скрининги на СМА полностью соответствуют этим критериям», – считает главный внештатный неонатолог Курской области Полина Абезяева.

В РФ с 2007 года проводится скрининг новорожденных на пять болезней: муковисцидоз, фенилкетонурию, галактоземию, адреногенитальный синдром и врожденный гипотиреоз. При этом СМА встречается чаще, чем перечисленные заболеваний, указывает неонатолог. Так, частота исследуемых наследственных болезней среди новорожденных РФ составляет: муковисцидоз 1:9552, фенилкетонурия 1:7142, галактоземия 1:26918, адреногенитальный синдром 1:8233, врожденный гипотиреоз 1:2941. Спинальная мышечная атрофия встречается у 1 из 6-10 тыс., с частотой носительства гена 1 из 38 человек.

«На данном этапе СМА диагностируется слишком поздно, когда в организме уже произошли безвозвратные изменения. Ранняя диагностика и лечение, особенно в первую неделю жизни, на доклинической стадии развития заболевания изменяют прогноз для пациентов», – говорит Абезяева.

В случае, когда пренатальный скрининг, показал, что родится ребенок со СМА, родители могут заранее поставить в известность департамент здравоохранения своего региона, который сможет организовать получение препаратов для лечения.

«Ранняя диагностика должна изменить систему здравоохранения в плане СМА. К рождению ребенка должен быть закуплен именной препарат для введения данному конкретному ребенку, что даст возможность сохранить ему жизнь, потому что в противном случае такой малыш очень быстро разовьет клинику дыхательной недостаточности. Введение препарата после возникновения симптомов, после постановки диагноза, не такое эффективное – ребенок будет жить, но качество жизни будет такое, что это не будет полноценная жизнь. На его содержание, на паллиатив, будут дополнительные расходы», – указывает врач.

Поэтому, наиболее эффективное лечение – это введение препарата на доклинической стадии болезни, до того, как проявились симптомы и наступила инвалидизация ребенка. А для того, чтобы такое лечение стало возможным, нужны пренатальные и неонатальные скрининги, считает неонатолог.

«Есть третий тип диагностики – прегравидарная, когда родители готовятся к рождению ребенка. Для пары рассчитывается вероятность рождения ребенка с тем или иным генетическим заболеванием. В ситуации, если оба будущих родителя имеют генетическую патологию и при высоких рисках пара все равно хочет ребенка, может быть проведено ЭКО с выбором здоровых эмбрионов», – рассказала Абезяева.

Помимо заблаговременных адресных закупок лекарств к моменту рождения ребенка и создания системы маршрутизации пациентов с направлением в профильные центры наблюдения, ранняя диагностика с ведением современных баз данных упростит проведения масштабных исследований данного заболевания.

Спинальная мышечная атрофия – группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.

В РФ это заболевание внесено в список орфанных (редких), и пациенты с этим диагнозом обеспечиваются лекарствами за счет государственного фонда «Круг добра». Для лечения применяются несколько препаратов, в том числе «Золгенсма» и «Спинраза». Первый вводится однократно в возрасте до двух лет при СМА первого типа, другой необходим пациенту каждые четыре месяца. «Золгенсма» считается самым дорогим лекарственным препаратом в мире: один укол стоит порядка 160 млн рублей.

По словам председателя правления фонда «Круг добра» Александра Ткаченко, что все пациенты со спинальной мышечной атрофией до конца 2021 года обеспечены лекарственными препаратами, необходимыми для их лечения.