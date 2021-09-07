Опубликовано видео боевых пусков С-400 в Астраханской области

Расчеты зенитного ракетного полка провели боевые пуски управляемых ракет систем С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщило Минобороны.

Расчеты Ленинградского объединения ПВО Западного военного округа «отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара». Они «обнаружили и поразили ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника». Кроме того, военные сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке, передает ТАСС.

В рамках этапа тактических учений с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяженностью более 2 тыс. км, передает «Звезда».

Напомним, в Казахстане с 14 по 25 сентября на полигоне Сарышаган в Карагандинской области пройдут учения войск противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество-2021». В совместных учениях принимают участие военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Ранее эпизод учений прошел на полигоне Ашулук, где приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из пяти государств СНГ.