Мнение: Новшества в образовании Дагестана
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Ну и для контраста, чтобы не казалось, что мракобесие оно где-то там.
В Дагестане в одну из местных школ запретили пускать девочек без косынок. Видимо подумали, что после победы Талибана у них теперь тоже Исламский Эмират.
В Дагестане руководство школы запретило девочкам приходить на учёбу без косынок.
На ситуацию пожаловалась женщина из села Маджалис, чья дочь учится в средней общеобразовательной школе имени Темирханова. Она рассказала, что от девочек потребовали покрывать голову. Хотя раньше такого правила не было. В уставе было написано про светский внешний вид учеников, но перед началом этого учебного года туда добавили строчку про платки.
Внедряется обязательное ношение косынок так: девочек пропустили через металлоискатель, тех, кто без платков, поставили к стенке. Учениц отчитали и пригрозили завтра на уроки не пустить. Классические брюки надевать тоже запретили. Когда родители спросили у руководства школы, зачем нужно носить косынки, им ответили, что в школе такие же правила, как и в церкви.
https://t.me/mash_gor/563 – цинк
Мракобесие оно порой ближе, чем ты думаешь.
Как представляется, лиц принявших такое решение из профессии надо выгонять с волчьим билетом и к детям близко не подпускать.
Местные власти обещали разобраться с этим самоуправством на местах.
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Источник: Colonel Cassad
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